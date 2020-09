타이틀리스트 "코듀로이 모자와 기모 넥워머" 출시

"코듀로이 모자와 기모 넥워머."

타이틀리스트 2020 F/W시즌 신제품 기어는 온도 차가 큰 한국 날씨에 맞춰 더욱 강화된 퍼포먼스와 확장된 스타일에 초점을 맞췄다. 낸터켓 코듀로이부터 시선을 끈다. 도톰하고 부드러워 보온성이 좋고, 편안한 착용감을 주는 코듀로이 소재 모자다. 작은 로고와 가죽 스트랩 포인트가 골프장은 물론 일상에서도 트렌디한 스타일을 연출한다. 코듀로이 로프는 챙을 가로지르는 로프 포인트가 독특하다.

울 & 하이드 스탠다드 커브는 100% 울 소재와 천연 소가죽을 사용해 쌀쌀한 늦가을 라운드를 책임진다. 여성골퍼들을 위한 머플러 스타일 넥워머가 돋보인다. 간단하게 목에 둘러쓸 수 있어 화장품이 묻는 것을 방지하고, 머플러 양 쪽 끝 자석으로 여밈이 편리하다. 추위에 장시간 노출되는 귀를 보호하는 이어워머는 더욱 인조 퍼 안감을 채택했다. 타이틀리스트 브랜드스토어에서 구매할 수 있다.