"예쁘다, 작업 걸기 좋은 주량"…경찰 '8번 사적연락' 논란

민원인에 한 달간 8 차례 사적인 내용으로 연락

밤늦게 사적인 전화…경찰 "진심 왜곡돼" 해명

[아시아경제 김봉주 기자] 현직 경찰관이 경찰서를 찾은 여성 민원인에게 수차례 사적인 연락을 취해 물의를 빚고 있다.

세종에 거주하는 30대 여성 A씨는 지난달 21일 사건을 접수하기 위해 세종경찰서에 방문했다.

민원실에서 고소 절차를 확인한 A씨는 "어려울 때 연락하라"는 세종경찰서 소속 B경위의 말을 듣고 자신의 전화번호를 남기고 귀가했다.

이후 B경위의 사적인 내용의 연락은 최근까지 8차례 이어졌다.

B경위는 이날 오후 A씨에게 전화해 "날이 뜨거운데 잘 들어갔느냐", "일이 마무리되면 커피나 소주 한잔 사라"며 안부를 물었다.

B경위는 동거인이 있는지를 묻기도 했다.

A씨는 B경위의 전화가 불쾌했지만 혹여 자신의 사건에 불이익이 있을까 두려워 연락을 피하지 못했다.

B경위가 "사건 해결에 도움을 주겠다"고 말했기 때문이다.

B경위는 지난 21일 오후 8시35분께 술을 마시고 A씨에게 전화해 19분이 넘도록 통화를 이어가기도 했다.

B경위는 당시 통화에서 "거울을 보면 알겠지만, 예쁘고 사랑받는 존재"라고 말하는가 하면, A씨에게 주량을 물어본 뒤 "작업 걸기 딱 좋은 주량이다. 무슨 수를 쓰더라도 소주 1병을 마시게 하겠다"라고 말한 것으로 전해졌다.

또 B경위는 "오늘같이 날씨 좋은 날 왜 혼자 있냐"면서 "여러 남자를 만나봐야 한다"고 조언하기도 했다.

A씨는 B경위가 전화 통화 도중 성관계를 연상시키는 발언을 했다고 전했다.

참다 못한 A씨는 결국 해당 경찰서 청문감사실에 해당 사실을 알리며 민원을 제기했다.

A씨는 "B경위에게 다시 전화가 올 것 같아 솔직히 두렵다"며 "하루빨리 사건이 마무리되면 좋겠다"고 말했다.

이에 B경위는 "개인번호로 전화하는 등 미숙하고 어리석었다"면서도 "어려움에 빠진 민원인에게 힘이 될 수 있도록 노력했던 진심이 일부 왜곡됐다"고 해명했다.

세종경찰서는 B경위를 다른 부서로 발령내고 사실관계를 확인 중이다.

