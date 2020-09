[아시아경제 강주희 기자] 박준희 아이넷TV 회장(사진)은 지난 24일 부산구치소에 떡 220인분을 선물했다. 박 회장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 사회적 거리두기 일환으로 가족 면회 중단이 지속되면서 수용자들을 위로하기 위한 마음이 컸다고 설명했다. 한편 박 회장은 2004년부터 설과 추석에는 매번 조상의 음덕을 기리는 차원에서 과일과 떡 등을 선물하며 수용자들이 출소 후 사회의 구성원으로서 건전하게 살아갈 수 있도록 도움을 주고 있다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr