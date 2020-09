[단독]탁재훈 "방송 내용 사실과 달라, 법적대응 준비"(인터뷰)

단독[아시아경제 이이슬 기자] "방송 내용이 사실과 너무 다릅니다."(탁재훈)

가수 겸 방송인 탁재훈이 필리핀 원정도박 의혹에 법적 대응 입장을 밝혔다.

탁재훈은 28일 오전 본지에 "김용호의 유튜브 채널을 통해 방송된 내용은 사실과 다르다"라고 해명했다.

이어 탁재훈은 "현재 법적 대응을 준비 중"이라고 강경 대응 입장을 밝혔다. 그러면서 "현재 녹화 중"이라며 "공식 입장은 추후 발표할 예정"이라고 전했다.

김용호는 27일 유튜브 채널 '김용호연예부장'을 통해 ‘도박 중독 연예인들, 실명 공개’라는 제목 영상을 게재했다.

영상을 통해 김용호는 방송인 탁재훈, 배우 이종원이 불법 도박을 했다고 주장했다. 탁재훈이 2018년 4~5월에 필리핀 오카다 호텔에서 카지노했다는 제보를 받았다고 설명했다.

그러면서 김용호는 "개그맨 강성범이 연루된 '정킷방'에서 대놓고 도박을 했다"고 주장했다.

탁재훈은 이어 공개된 녹취록에서 "누가 그렇게 얘기했는지 모르겠지만 저는 그럴 돈이 없다"며 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

앞서 김용호는 지난 20일 개그맨 강성범과 배우 권상우가 불법 원정도박을 했다고 주장했다. 이에 관해 양측은 "사실무근"이라며 의혹을 전면 부인한 바 있다.

한편, 탁재훈은 SBS '미운우리새끼'에 출연 중이며, MBC '트로트의 민족' 출연을 앞두고 있다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr