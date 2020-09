[e공시 눈에 띄네]코스피-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 폴루스바이오팜 폴루스바이오팜 007630 | 코스피 증권정보 현재가 1,225 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,225 2020.09.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 폴루스바이오팜, 235억 규모 횡령·배임 혐의 발생[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일[e공시 눈에 띄네]코스피-8일 close =거래소, 폴루스바이오팜 폴루스바이오팜 007630 | 코스피 증권정보 현재가 1,225 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,225 2020.09.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 폴루스바이오팜, 235억 규모 횡령·배임 혐의 발생[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일[e공시 눈에 띄네]코스피-8일 close 의 횡령배임혐의 발생 공시와 관련해 상정적격성 실질심사 사유 추가.

◆ 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 3,800 등락률 -6.08% 거래량 268,717 전일가 62,500 2020.09.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 효성중공업, 350억원 규모 채무보증 결정자! 정부에서 ‘그린뉴딜’ 사업에 총 4조원 규모 쏟아!니콜라 사기 의혹에도 직진하는 현대차 close =성남중1구역 도시환경정비사업조합의 270억원 규모 채무에 대한 보증을 결정. 이번 채무보증금액은 자기자본 대비 3.54%다.

◆ CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 21,650 전일대비 350 등락률 -1.59% 거래량 315,875 전일가 22,000 2020.09.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "CJ CGV, 영업 가치 개선에도 여전히 많은 부채"CJ CGV 2분기 영업손실 1305억원…적자 전환CJ CGV, 국가별 영업 재개 허가에 따른 일시 휴업종료 안내 close =계열사 CGI홀딩스에 대해 151억3070만원의 채무 보증을 결정. 이번 채무보증금액은 자기자본 대비 2.5%다.

◆ SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 3,000 등락률 -1.99% 거래량 690,375 전일가 151,000 2020.09.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK아이이테크놀로지, 3000억원 규모 유상증자 결정SK이노베이션, 분리막 사업 글로벌 1위 기틀 만든다SK이노베이션, 주가 15만 500원.. 전일대비 -0.33% close =종속회사인 SK IE테크놀로지가 3000억원 규모의 유상증자를 결정.

◆ 대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,100 등락률 -1.39% 거래량 307,785 전일가 79,300 2020.09.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대림산업, 2160억원 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-18일대림산업, 2314억 규모 재건축 사업 수주 close =부산 거재2구역 주택재개발정비사업 조합 2160억원 규모의 채무에 대한 보증 결정. 이번 채무보증금액은 자기자본 대비 3.21%다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr