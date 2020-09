[아시아경제 유병돈 기자] 22일 낮 12시 32분께 50대 남성 A씨가 서울 영등포구 양화대교 아치 위에서 소동을 벌이면서 교통 혼잡이 빚어지고 있다.

이날 신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국은 양화대교 남단에서 북단 방향 4개 차로 중 하위 1개 차로를 통제하고 에어매트를 설치해 구조 작업을 벌이고 있다.

A씨는 휘발유가 든 통과 라이터를 소지하고 아치 위에 올라간 것으로 파악됐다.

A씨는 과거 한 경찰서에 절도사건 관련 민원을 제기했으나 해결이 되지 않자 이에 불만을 품은 것으로 전해졌다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr