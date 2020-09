이재명 "서민 위한 종지 될 것"…김근식 "되도록 큰 사발이 좋죠"

[아시아경제 강주희 기자] 김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장이 19일 이재명 경기도지사를 향해 "약자와 기득권을 나누지 말고 '국민 전체'를 위하는 '큰 사발'이 더 좋다"고 지적했다.

앞서 이 지사는 지역화폐 논쟁과 관련해 "소수 기득권자를 위한 큰 사발보다 다수 서민을 위한 종지를 택하겠다"고 말한 바 있다.

김 위원장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "약자를 위해도 굳이 '작은 종지' 말고 '큰 사발'이 되면 좋다"며 "이러니까 그릇이 작은 것"이라고 이 지사를 비판했다.

김 위원장은 이어 "국민들 모두 지역 화폐에 대한 이 지사의 입장 잘 알고 있고, 조세연에 왜 그리 화내고 적폐라고 하는지 잘 안다"며 "같은 이야기를 계속 반복하는 이 자체가 그릇이 작은 것이다. 조세연 공격이 벌써 몇 번째인가. 화가 나서 못 참는 거 아닌가"라고 지적했다.

그는 "'부정비리와 적폐에 공적분노를 표시하지 않는 사람은 정치인이 아니고 협잡꾼'이라고 오늘 말씀하셨는데, 올바른 말씀"이라며 "말씀 그대로 윤미향의 부정비리와 이상직의 기득권 적폐와 추 장관 아들 특혜에는 왜 공적 분노를 드러내지 않으신가요? 지사님이 협잡꾼입니까?"라고 반문했다.

앞서 이 지사는 '지역화폐는 경제 활성화에 효과가 없다'는 보고서를 낸 한국조세재정연구원(조세연)을 향해 "청산해야 할 적폐", "얼빠진 국책연구기관"이라며 강한 비판을 내놓은 바 있다.

이 지사는 이 외에도 '지역화폐 발행으로 지역경제를 활성화할 수 있다'는 자신의 주장을 비판하는 의견에 대해 적극적으로 반박 의견을 내놓고 있다.

