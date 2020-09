순천시, 팔마국민체육센터 민간위탁 결정‥수탁기관 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 팔마국민체육센터의 효율적인 관리·운영을 위해 민간위탁하기로 결정하고 수탁기관을 공개 모집한다.

위탁시설은 순천시 팔마로 333에 위치한 팔마국민체육센터로 시설물 관리·운영과 생활체육 프로그램 개발·운영·보급, 체육관련 단체·동호회 양성 및 활성화 업무를 맡게 된다.

위탁기간은 올해 11월부터 오는 2023년 12월까지 3년 2개월이며, 신청자격은 모집공고일 현재 순천시에 주된 사무소를 둔 체육관련 비영리 법인이나 단체다.

시는 오는 24일 팔마국민체육센터에서 현장설명회를 갖고 내달 6일부터 7일까지 이틀간 신청서를 접수받아 서류심사 및 수탁자 선정심의위원회 심의 후 일정 점수 이상의 적격법인(단체) 중 최고점수를 얻은 법인(단체)을 최종 수탁자로 선정하게 된다.

팔마국민체육센터는 지난해 4월 지하1층, 지상3층, 연면적 3천592㎡ 규모로 개관해 탁구장, 배드민턴장, 헬스장, 라인·줌바댄스 등 다목적체육관 시설을 갖추고 다양한 프로그램 운영과 저렴한 이용요금으로 월 평균 6백여 명의 시민들이 이용하고 있다.

기타 수탁자 모집 관련 자세한 사항은 순천시 홈페이지에서 확인하거나 순천시청 체육진흥과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr