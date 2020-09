네이버·카카오 대표가 예측한 10년 뒤 IT산업의 모습은?

한성숙 네이버 대표 "모든 산업의 기반 될 것"

여민수 카카오 공동대표 "구독 경제"

국내 양대 포털인 네이버와 카카오의 대표가 IT산업의 미래를 묻는 질문에 내놓은 답변이다.

한국인터넷기업협회(인기협)는 창립 20주년을 맞이해 인터넷 산업을 대표하는 인물들의 인터뷰를 공개하고 있다. 지난 9일 한 대표에 이어 10일에는 여 공동대표의 인터뷰가 게시됐다.

한 대표는 인터뷰에서 IT 산업의 10∼20년 뒤 변화에 관해 "지금까지는 인터넷이라는 게 새롭게 떠오른 혁신 산업, 특이하고 '긱'(geek·괴짜)한 사람들이 하는 일이었다면, 이제는 IT가 모든 산업의 기반이 되는 단계로 넘어간 것 같다"고 밝혔다.

이어 그는 "이후에는 인터넷 산업이라는 이름의 구분 자체도 없어질 것"이라며 "모두 인터넷·IT는 기본인 가운데 다양한 산업이 함께하는 형태가 될 것"이라고 내다봤다.

여 공동대표는 "'구독 경제'와 '콘텐츠'"라면서 "구독 경제는 전 세계적으로 산업 규모가 확장되고 있다"고 설명했다.

이어 그는 "'올드 이코노미'라고 할 자동차,가전 등 모든 분야에서 구독화 시키는 노력들이 이어지고 있다. 실제 기업에서 발생되고 있는 구독경제가 상당히 활성화될 것 같다"고 답했다.

그러면서 그는 "최근에는 코로나 상황을 맞이하면서 넷플릭스, 픽코마, 카카오페이지 등 콘텐츠 소비가 성장했다"며 "웹소설·웹툰, 이런 IP(지식재산권)를 기반으로 한 드라마·영화 등이 확장하고 K-콘텐츠 관심도 글로벌하게 집중되고 있기 때문에 확대될 기반이 조성됐다"고 덧붙였다.

각 기업의 지향점에 대해 묻는 질문에 한 대표는 "네이버는 다양한 사업자와 이용자들이 필요한 서비스가 무엇인지 고민해왔다"면서 "최근에는 SME(중소사업자)들의 디지털전환을 어떻게 잘할 수 있을 지 툴(도구)을 만드는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.

여 공동대표는 다음(Daum)의 연예댓글·실검 폐지 등을 예시로 들면서 "지난 10년간 카카오는 가보지 않은 길을 두려워하지 않고 끊임없이 도전하면서 혁신을 이뤄왔다"면서 "시즌2에서는 카카오스러움이 사회적 가치로 연결될 수 있도록 노력할 것"이라고 답했다.

여 공동대표는 "고민하고 있는 화두는 (카카오의)글로벌화다"라고 밝히기도 했다. 미국·일본 등 해외에서 활약하고 있는 네이버에 비해 카카오는 그간 국내에서의 성과 만큼 해외에서 빛을 발하지 못했다. 시즌2를 맞은 카카오는 향후 글로벌에서도 성과를 나타내겠다는 의지로 해석된다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr