"트럼프, 金 핵무기는 너무 사랑해 팔 수 없는 집"

우드워드 신간 '격노' 인터뷰 하며 밝혀

"김정은과 케미 확인하는데 1초"

美 신형 핵무기 개발 사실도 공개

韓·나토에는 "우리가 호구"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장은 핵무기를 '너무 사랑해서 팔 수 없는 집'처럼 여긴다고 비유한 것으로 알려졌다.

북미간 갈등이 최고조에 달한 2017년 미국이 기존에 없던 핵무기를 개발했다는 사실과 트럼프 대통령이 한국과 북대서양조약기구(NATO)를 거론하면서 미국이 '호구'(sucker)라고 표현했다는 주장도 공개됐다.

9일(현지시간) 미 언론들은 '워터게이트' 특종기자인 밥 우드워드의 신간 '격노'에 담긴 내용을 입수해 이같이 보도했다.

오는 15일 발간되는 이 책은 우드워드가 작년 12월부터 지난 7월까지 트럼프 대통령과 18차례에 걸쳐 인터뷰한 내용을 담고 있는데다 김 위원장이 트럼프 대통령에 보낸 27통의 친서를 담고 있어 이목이 집중돼왔다.

트럼프 대통령은 우드워드와 인터뷰에서 김 위원장과 핵무기의 관계를 "이는 집을 사랑하는 누군가와 정말로 비슷하다. 그들은 이것을 팔 수 없다"고 말했다. 자신의 전문분야인 부동산을 빗대에 김 위원장과 핵의 관계를 표현한 것이다.

트럼프 대통령은 북미 정상회담에 대한 비판에 대해 우드워드에게 "나는 만났지만 아무것도 양보하지 않았다"라고 강조했다.

이는 북한과의 협상과 이 과정에서 벌어진 한미연합 군사훈련 연기와 축소, 물론 김 위원장에게 핵무기를 계속 개발할 시간을 준것이라는 비판에 대한 반박이다.

트럼프 대통령은 우드워드에게 버락 오바마 전 대통령이 영리하다고 생각지 않는다면서 김 위원장이 그를 '멍청이'(asshole)라고 생각했다고 말하며 '전략적 인내' 대북 정책을 편 오바마 정부와 자신의 행보를 대비했다.

트럼프 대통령은 또 싱가포르 1차 북미 정상회담에서 김 위원장을 처음 만난 후 '영리함 그 이상'을 가졌다는 판단을 했다고 말했다고 우드워드에게 밝힌 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 김 위원장이 고모부인 장성택이 죽임을 당하게 한 것에 대한 생생한 설명을 포함해 장이 자신에게 모든 것을 얘기한다고 우드워드에게 자랑했다고 한다. 이는 장성택의 체포와 처형에 대해 김 위원장이 직접 트럼프 대통령에게 전말을 공개했다는 의미로 풀이된다.

트럼프 대통령은 두 사람의 '케미'에 대해 "당신이 여자를 만난다. 일초만에 일이 진행될지 아닐지 알 수 있다. 10분, 6주가 걸리지 않는다. 1초도 안 걸린다"고 언급했다.

아무도 갖지 못한 핵무기 개발 사실도 언급

트럼프 대통령은 2017년 북핵위기시 전쟁에 임박했었음을 회상하며 우드워드에게 "나는 이전에 이 나라에서 아무도 갖지 못한 무기 시스템인 핵을 개발했다. 우리는 당신이 보거나 듣지 못한 물건을 가지고 있다"고 말했다.

그는 이어 "우리는 푸틴(러시아 대통령)이나 시(진핑 중국 주석)가 전에 결코 듣지 못한 물건을 가지고 있다. 우리가 가진 것은 믿을 수가 없다"고 언급했다.

우드워드는 이후 익명의 소식통들을 통해 미군이 비밀의 신형무기 시스템을 갖고 있다고 확인했으며, 이들은 트럼프 대통령이 이를 공개한 데 대해 매우 놀랐다고 전했다.

한국과 나토 거론하며 "미국은 호구"…군 장성 동맹 관점 비판



우드워드는 신간에서 고위 관료를 인용, 트럼프 대통령이 자신의 군 참모들이 무역합의보다 동맹을 더 신경 쓴다며 "내 장군들은 한 무리의 나약한 사람들"이라고 혹평했다고 적었다.

트럼프 대통령은 우드워드에게도 나토, 한국과의 동맹에 대해 "이것은 끔찍한 거래다. 그들은 아주 많은 돈을 벌고 우리에게는 100억달러가 든다. 우리는 호구다"라고 말했다.

트럼프 대통령은 우드워드에게 한국에 대해 "우리는 당신을 지켜주고 있다. 우리는 당신이 존재하도록 하고 있다"고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr