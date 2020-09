[아시아경제 오현길 기자] 서흥 서흥 008490 | 코스피 증권정보 현재가 53,700 전일대비 700 등락률 -1.29% 거래량 30,708 전일가 54,400 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 음식료株, 거리두기 속 사랑 받아…건기식株는 무서운 상승세[e공시 눈에 띄네]코스피-14일건강이 최고… 코로나에 날개 단 건강기능식품株 close 은 한국거래소 유가증권시장본부로부터 불성실공시법인으로 미지정됐다고 7일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr