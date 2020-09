[아시아경제 금보령 기자] 에프알텍 에프알텍 073540 | 코스닥 증권정보 현재가 6,230 전일대비 110 등락률 +1.80% 거래량 269,215 전일가 6,120 2020.09.01 12:02 장중(20분지연) 관련기사 에프알텍, 통신장비 테마 상승세에 5.94% ↑에프알텍, 통신장비 테마 상승세에 6.84% ↑또 한번의 대기업간의 빅딜!! close 은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 23,850 전일대비 50 등락률 -0.21% 거래량 452,835 전일가 23,900 2020.09.01 12:02 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"나스미디어, KT 생태계 구축 첨병 가능성↑…목표주가 상향"움츠렀던 통신주, 본격적 '비상' 기대오뚜기·LG유플 등 7개사에 과태료 부과…"대리점계약서 법 위반" close 와 27억원 규모의 2020년 5G 소출력 중계기 단가계약을 체결했다고 1일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 10.4%다. 계약 종료일은 2021년 7월31일이다.

