[증권사가 엄선한 모멘텀 기대주] 미투젠, 희림, 스페코 외

인공지능 투자비서 AI라씨로 빅데이터 분석 결과에 따르면 최근 증권사에서 미투젠, 희림, 스페코 등에 대한 신규 리포트를 발표했다.

최근 6개월 이내에 리포트가 없다가 새롭게 보고서가 발표된 종목은 모멘텀이 시작되는 경우가 종종 있어서 많은 주식 투자자들이 관심을 기울인다.

이에 AI라씨로는 각 증권사에서 새롭게 발표한 신규 리포트만을 분석, 투자자들이 중점적으로 봐야 할 종목에 대한 투자포인트 및 매매동향에 대한 정보를 제공 중이다.

※증권사 신규리포트_모멘텀 기대주 확인하기▶

※증권사 신규리포트(내용 더보기▶)

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

※증권사 신규리포트_모멘텀 기대주(실시간 알림받기▶)

[투자자 관심 종목]

미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 35,400 전일대비 7,200 등락률 +25.53% 거래량 3,429,366 전일가 28,200 2020.08.31 15:30 장마감 관련기사 미투젠, 주가 2만 9350원.. 전일대비 15.1%미투젠, 검색 상위 랭킹... 주가 21.76%【전문가의견】 '2차전지' 한국이 선도, 관련주들 더 오른다 close , 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,720 전일대비 5 등락률 +0.13% 거래량 16,670 전일가 3,715 2020.08.31 15:30 장마감 관련기사 [8·4 대책 기업해부]③희림, 주택 공급 늘면 설계·CM도 기회희림, 수원 신나무실주공5단지 리모델링 설계 수주희림, 581만 달러 규모 필리핀 세부 주상복합시설 설계·CM 수주 close , 스페코 스페코 013810 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 950 등락률 +9.41% 거래량 12,073,951 전일가 10,100 2020.08.31 15:30 장마감 관련기사 스페코, 풍력에너지 테마 상승세에 7.43% ↑스페코, 풍력에너지 테마 상승세에 7.05% ↑[클릭 e종목]"스페코, 아스팔트 플랜트서 풍력 타워까지" close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 740,000 전일대비 19,000 등락률 -2.50% 거래량 829,962 전일가 759,000 2020.08.31 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 '1조' 매도에 하락 마감…"코로나19 재확산 영향"코스피, 외국인 순매도세에 1% 넘게 하락LG화학, 최근 5일 개인 24만 9359주 순매도... 주가 76만 1000원(+0.26%) close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 1,500 등락률 +0.37% 거래량 1,618,200 전일가 405,500 2020.08.31 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 순매도세에 1% 넘게 하락카카오, 최근 5일 외국인 1만 3881주 순매도... 주가 40만 4000원(-0.37%)제2의 SK바이오팜! 다들 눈치 있으시죠? 대박조짐 포착! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.