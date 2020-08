그룹주펀드, 삼성보다 더 잘나간 그룹은?

[아시아경제 송화정 기자]최근 삼성그룹주보다 기타그룹주들의 성적이 더 좋은 것으로 나타났다. 특히 LG그룹주와 현대차그룹주들이 주요 계열사들의 주가 급등에 힘입어 수익률이 크게 개선됐다.

27일 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원 이상인 기타그룹주펀드 18개의 3개월 평균 수익률 20.53%에 달했다. 같은 기간 삼성그룹주펀드의 수익률(14.03%)을 훌쩍 웃도는 수치다. 최근 한 달간 수익률도 기타그룹주가 앞선다. 기타그룹주 펀드의 최근 한 달간 수익률은 9.39%였고 삼성은 6.65%였다.

펀드별로 보면 한국투자KINDEX삼성그룹주SW 증권상장지수투자신탁(주식)의 3개월 수익률은 18.07%, 삼성KODEX삼성그룹주증권상장지수투자신탁[주식]은 15.74%, 미래에셋TIGER삼성그룹증권상장지수투자신탁(주식)은 13.49%를 기록했다. 기타그룹주 중에서는 미래에셋TIGER LG그룹+증권상장지수투자신탁[주식]이 34.44%, 미래에셋TIGER현대차그룹+증권상장지수투자신탁[주식]이 36.21% 오르며 삼성그룹주펀드를 두 배가량 앞섰다.

상장지수펀드(ETF)에서도 LG그룹주와 현대차그룹주의 강세가 부각됐다. TIGER LG그룹+펀더멘털과 TIGER 현대차그룹+펀더멘털은 각각 최근 한 달간 19.16%, 16.32% 상승하며 ETF 수익률 상위에 올랐다.

최근 2차전지 관련주와 자동차주가 많이 오르면서 LG그룹주와 현대차그룹주의 강세로 이어진 것으로 풀이된다. LG그룹 13개 상장계열사의 최근 한 달간 평균 수익률이 8.87%를 기록했다. 2차전지에 힘입어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 771,000 전일대비 14,000 등락률 +1.85% 거래량 639,229 전일가 757,000 2020.08.27 10:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 0.98%코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수 close 의 주가가 큰 폭으로 오르며 그룹사 주가 상승을 견인했다. LG화학은 최근 한 달간 38.18% 상승했다. 이밖에 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 15,250 전일대비 100 등락률 -0.65% 거래량 2,037,854 전일가 15,350 2020.08.27 10:57 장중(20분지연) 관련기사 7분기 만에 흑자 노리는 LG디스플레이‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【전문가추천】 내일 (26일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close (22.67%), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 1,900 등락률 -2.16% 거래량 650,109 전일가 87,900 2020.08.27 10:57 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.99%LG전자, IFA 2020서 소개하는 '워시타워' 내달 본격 해외 출시 LG전자 인도네시아 현지서 코로나19 집단 감염 close (21.86%), LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 3,100 등락률 -3.52% 거래량 141,222 전일가 88,100 2020.08.27 10:57 장중(20분지연) 관련기사 LG, 2분기 영업익 3593억…전년비 33%↑화학·생건·전자…LG그룹株 전성시대LG그룹, 집중호우 피해 지역 복구 위해 20억원 기탁 close (21.78%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,499,000 전일대비 18,000 등락률 -1.19% 거래량 10,790 전일가 1,517,000 2020.08.27 10:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close (16.33%) 등이 큰 폭으로 올랐다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "전기차 시장 확대 기대감으로 인한 2차전지 성장성 등으로 LG화학 주가가 상승하면서 LG그룹주 주가 상승의 발판을 마련했다"면서 "또한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 재택으로 인한 소비자 라이프스타일 변화로 가전시장의 경우 대형화, 개인화, 위생가전 등으로 트렌드화되면서 LG전자 생활가전 부문의 성장성이 부각되며 8월 들어 주가 상승률이 27%에 달했다"고 분석했다. 특히 LG화학은 실적 호조가 지속될 것으로 예상돼 기업내 영향력이 더욱 커질 것으로 기대된다. 노우호 메리츠증권 연구원은 "LG화학은 3분기 영업이익이 8669억원으로 3개 분기 연속 서프라이즈를 기록할 것"이라며 "호황기에 버금가는 기초소재 부문의 수익성으로 기존 추정치 대비 31% 상향 조정했다"고 말했다.

현대차그룹의 경우 12개 상장계열사의 한 달 평균 수익률이 8.63%에 달했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 165,500 전일대비 2,000 등락률 -1.19% 거래량 1,211,130 전일가 167,500 2020.08.27 10:57 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 이시간 주가 -0.3%.... 최근 5일 외국인 93만 5508주 순매도쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장현대차, 이시간 주가 -0.6%.... 최근 5일 외국인 79만 4072주 순매도 close 가 35.51% 올랐고 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 42,550 전일대비 650 등락률 -1.50% 거래량 776,819 전일가 43,200 2020.08.27 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]현대·기아차, 신차효과 등 하반기 이익 개선 기대감에 3거래일 연속↑잇따른 상표 출원…현대차그룹, 사회공헌 방향성 보인다경영계, 기아차 통상임금 勞승소에 "혼란 지속될 것" 강력 유감 close 가 16.53% 상승했다. 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 53,400 전일대비 1,000 등락률 -1.84% 거래량 27,666 전일가 54,400 2020.08.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장[클릭 e종목]"이노션, 광고 업황 저점 통과...하반기 전망 '맑음'""외출 자제, 노래방·클럽 NO!" 코로나 재확산에 대기업 대응 수위↑ close (14.44%), 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 74,848 전일가 129,000 2020.08.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스, 자율주행 로봇사와 생활밀착형 물류서비스 추진[클릭 e종목] "현대글로비스, 속도는 아쉽지만 회복세는 분명"수소화물차·탈황장치…현대글로비스, 지속가능경영보고서 발간 close (10.43%) 등도 두 자리수 상승률을 기록했다. 김진우 한국투자증권 연구원은 "현대차그룹의 최근 주가 상승은 지난 3년간 누적된 의사결정의 결과로, 신형 플랫폼이 주도하는 원가 절감과 제네시스가 주도하는 믹스 개선이 핵심"이라며 "이러한 이익 개선 모멘텀은 향후 최소 2년 이상 지속될 것"이라고 말했다. 김 연구원은 "현대차그룹의 미래차 경쟁력이 강화되며 그동안 업계 하위그룹 수준이던 멀티플도 선두그룹 수준으로 상승할 것"이라고 덧붙였다.

같은 기간 삼성그룹주 16개 종목의 평균 수익률은 5.63%였다. 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 1,000 등락률 -1.66% 거래량 363,838 전일가 60,200 2020.08.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성 연수원 2곳, 코로나 '생활치료센터'로…의료진도 파견'234조' 삼성생명 해외자산 늘리고…국내로 눈돌린 '100조' 한화생명(종합)해외자산 늘린 삼성생명…국내로 눈돌린 한화생명 close 이 32.4%나 뛰며 그룹주 중 가장 많이 올랐고 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 469,500 전일대비 13,000 등락률 +2.85% 거래량 467,775 전일가 456,500 2020.08.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지코스피, 개인 매수세에 상승…2367.34 출발코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close 가 18.24%로 뒤를 이었다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 600 등락률 -1.06% 거래량 7,497,365 전일가 56,400 2020.08.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 사회적 거리두기 3단계 격상시 증시는? "회복세 찬물…10% 조정 불가피"삼성전자, 9월부터 재택근무 시범 도입 '코로나 이후 처음'쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장 close 는 4.06% 상승했다.

