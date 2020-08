부산항만공사, ‘#구명조끼 해(海)주세요’ 해양캠페인 참여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)는 26일 해양안전 릴레이 캠페인인 ‘#구명조끼 해(海)주세요’에 동참했다고 밝혔다.

이 캠페인은 최근 3년간 방파제 등 연안 해안가 사망자 368명 가운데 91.3%인 336명이 구명조끼 미착용에 의한 것으로 나타나 해양수산부와 해양안전실천본부에서 8월부터 시작했다.

캠페인 참여 방법은 구명조끼를 착용하고 조끼의 버클을 채우는 모습을 표현하는 간단한 손동작을 한 사진·영상을 사회관계망서비스(SNS)에 필수 해시태그인 ‘#구명조끼해주세요’, ‘#해양안전실천캠페인’, ‘#해양안전’와 함께 올리면 된다.

부산항만공사는 한국해양구조협회 김성태 총재로부터 지목을 받아 남기찬 사장이 캠페인에 동참했다.

다음 참여자로는 부산항운노동조합 이윤태 위원장과 부산항보안공사 이상붕 사장을 지목했다.

남기찬 사장은 “해양활동 때 구명조끼 착용은 선택이 아닌 필수”라며,“이번 캠페인을 통해 구명조끼 착용을 생활화하는 인식이 확산돼 해양안전사고가 줄어드는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

