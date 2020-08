[아시아경제 금보령 기자] 카카오게임즈가 26일 수요예측에 들어가는 등 본격적인 상장 절차를 진행하면서 카카오가 52주 신고가를 경신했다.

이날 오후 2시8분 기준 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 391,500 전일대비 10,500 등락률 +2.76% 거래량 1,058,994 전일가 381,000 2020.08.26 14:01 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산 불안에…대형주부터 담는 개미들상장1호는 카카오게임즈…김범수 의장의 선택, 왜?[클릭 e종목] "카카오, 신사업 매출 상승 구간 진입" close 주가는 전장 대비 3.15%(1만2000원) 상승한 39만3000원을 기록했다. 이는 카카오의 52주 신고가다.

다음 달 코스닥시장에 입성하는 카카오게임즈는 이날부터 27일까지 수요예측을 진행한다. 희망 공모가격은 2만~2만4000원이다. 일반청약은 다음 달 1~2일로 예정됐다.

