재난지원금 '유보' 이낙연 "돈 주어 소비하러 다닌다면 코로나 어떻게 될까"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 대표 후보인 이낙연 민주당 의원이 2차 재난지원금 지급논의에 대해 "빚을 낼수밖에 없는 상태이기 때문에 곳간 지키기에 진지해야 한다"고 말했다. 또 "막상 돈을 주어 소비하러 다닐 경우 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)은 어떻게 되겠나"고 우려했다.

이 의원은 26일 KBS 라디오 전화인터뷰에서 '2차 재난지원금에 대해 어떻게 생각하나'라는 질문에 "올 봄에 재난지원금을 주었을때와 지금은 많이 상황이 다르다. 근본적으로 올 봄에는 기존 예산 범위 내에서 씀씀이를 바꿔 여기저기서 뽑아내서 그 돈으로 재난지원금을 드린 것"이라며 "지금은 완전히 바닥이 났다. 빚을 낼수 밖에 없는 상태이기 때문에 곳간 지키기도 훨씬 더 진지하게 생각해야 한다"고 덧붙였다.

그는 "만약 재난지원금을 재난지원금을 썼는데 사태가 더 악화된다고 그러면 그때는 어떻게 할 것인가. 또 만약에 사태가 더 커진다면 재난지원금으로 해결할 수 없는 상태가 될지도 모른다"면서 "그런 것을 감안하지 않고 재난지원금 방법이나 액수 먼저 따진다는 것은 옳지 않다"고 설명했다.

이 의원은 이재명 경기도지사, 당대표 후보인 박주민 의원·김부겸 전 의원이 전국민에 지급해야 한다고 하고 있는 것에 대해서도 "소비가 너무 위축돼서 살리자는 것인데 막상 돈을 주어서 소비하러 많이 다닌다면 코로나는 또 어떻게 될까?그런 걱정도 당연히 하는 것"이라고 지적했다. 이어 "우선은 지금 그런 논란에 빠질때는 아니라고 생각한다. 그런 논란을 하느라고 힘을 쓰기보다는 방역을 더 강화해서 3단계로 가지 않고 피해를 최소화하는 쪽으로 힘을 모으는게 더 맞겠다"며 이같이 말했다.

4차 추가경정예산안 편성과 관련해서도 "또 빚을 내서 추경한다는 것이 지금 적절한지, 왜냐하면 이번 한 번으로 끝날수 있을 것인지에 대해선 아직 아무도 확실히 아는 사람이 없다. 조금 더 지켜보고 판단하자"고 답했다.

앞서 이 의원은 지난 24일 페이스북을 통해 밝힌 '재난 지원금에 관한 입장'을 통해 "지금은 코로나19 극복에 전념해야 할때"라며 "재난지원금 논의는 일단 금주까지 방역에 최대한 집중하고 이후로 미루었으면 한다"고 밝힌 바 있다. 지급 대상에 대해선 "어려운 분들을 더 두텁게 돕는 차등지원이 맞다고 생각한다"고 말했다.

한편 이 의원은 코로나19 확산세 전망으로는 "광화문 집회가 지난 15일에 있었는데 코로나 바이러스 잠복기간을 14일로 보지 않나, 이번 주말쯤에 절정에 이를것"이라며 "이번 주말을 넘긴다면 3단계로 안갈수도 있지 않겠나 하는 전망"이라고 말했다. 정부의 부동산 대책 효과에 대해선 "상승세가 둔화된 것은 확연하게 확인될 수 있다. 안정화의 길로 가고 있다고 보고 있다"고 말했다. 이어 "전월세 문제는 워낙 제도에 큰 변화가 일어났기 때문에 거기에 따른 부분적인 내용이 있는 것으로 보인다. 그걸 면밀히 들여다보고 안정되도록 노력해야겠다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr