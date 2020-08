카카오페이카드2 나온다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이가 선·직불 혼합형 결제카드 '카카오페이카드2'를 출시한다고 26일 밝혔다.

카카오페이카드2는 카드번호,유효기간 대신 원하는 메시지(최대 18자)를 넣을 수 있는 카드다. 카드 정보가 카드 플레이트에 노출되지 않아 보안성이 더욱 강화되는 장점이 있다. 카드번호는 카카오톡이나 카카오페이 애플리케이션(앱)에서 모바일로 확인 가능하다.

기존처럼 카드번호,유효기간이 있는 형태를 원한다면 신청 시 기본형을 선택하면 된다.

카카오페이카드2는 지금까지 볼 수 없었던 라운드 형태의 디자인으을 선보인다. 하단을 둥글게 처리해 부드럽고 감각적인 느낌을 더했으며, 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 라이언,어피치,실루엣 3종 디자인으로 선택의 폭을 넓혔다.

사용자 편의를 높이기 위한 기능도 새롭게 추가됐다. 카드 뒷면에 해피포인트, CJONE, 신세계포인트, 이디야 등 38개 주요 멤버십을 적립하고 사용 할 수 있는 '카카오페이 멤버십' 바코드가 새겨져 있어 더욱 편리하다.

카카오페이와 제휴된 멤버십을 사용할 수 있는 100여 개 제휴사의 전국 오프라인 매장에서 이용 가능하며, 제휴 브랜드는 더욱 확대될 예정이다.

카카오페이만의 자동충전형 선불교통카드 기능도 더해졌다. 편의점에 방문해 교통카드를 충전할 필요 없이 카카오페이머니로 자동 충전되며, 분실 및 해지 시에도 카카오페이머니로 간편하게 환급 받을 수 있도록 하여 기존 선불교통카드의 불편함을 개선했다.

카카오페이 관계자는 "사용자 중심의 디자인과 기능으로 다양한 시도를 한 만큼, 사용자들의 일상을 더욱 편리하게 해주는 결제 수단으로 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.

한편 2018년 1월 첫 출시한 ‘카카오페이카드’는 테크핀 업계 최초의 선·직불 혼합형 결제 카드로 금융계좌에서 충전한 카카오페이머니와 연결되어 전국 모든 오프라인 카드 가맹점에서 결제 가능하다. 특정 기관에 제약 없이 자유롭게 계좌를 연결하고 변경할 수 있다. 현재까지 누적 발급 수가 150만 장에 이른다.

