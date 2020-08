"광고 없이 유튜브 본다" LGU+5G 이벤트 2030 가입↑

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 5G 가입 고객들에게 제공하는 '유튜브 프리미엄 멤버십'이 2030세대에게 큰 호응을 얻고 있는 것으로 나타났다. 최대 6개월 유튜브를 광고 없이 볼 수 있는 'Best of Google' 5G 프로모션에 가입한 고객 중 20~30대가 66%에 달하는 것으로 집계됐다.

26일 LG유플러스에 따르면 구글과 제휴해 진행중인 ‘Best of Google’ 5G 프로모션은 ▲유튜브 프리미엄 멤버십 최대 6개월,▲구글 원 100GB 멤버십을 최대 6개월, ▲구글 플레이 포인트 600포인트(6000원 상당)와 골드 등급으로 상향 등의 혜택을 준다. 더 많은 구글의 서비스를 활용할 수 있는 멤버십 ‘구글원(Google One)’ 앱의 확장 스토리지에는 구글 드라이브, 지메일, 구글 포토가 포함된다.

프로모션 혜택 가운데 가장 인지도가 높은 유튜브 프리미엄 6개월 무료 혜택은 ‘가입 시 가장 많은 영향을 준 요소’로 분석됐다. 유튜브 프리미엄은 모든 유튜브 영상을 광고 없이 시청하고, 휴대기기에 저장하여 오프라인으로 재생하며, 다른 앱을 사용하거나 화면이 꺼진 상태에서도 백그라운드에서 재생할 수 있는 멤버십 서비스다. LG유플러스와 구글은 이번 ‘Best of Google’ 5G 프로모션의 흥행을 바탕으로 전략적 파트너십을 이어간다는 방침이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr