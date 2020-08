제주해경, 양망기 사고로 중태 선원 3명 긴급 이송

외국인 선원 의식 없고 한국선원 2명은 의식 있어

[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주해양경찰서(서장 고민관)는 22일 새벽 제주 우도 북동방 해상에서 조업 중인 어선에서 3명의 사상자가 발생했다고 밝혔다.

제주해경에 따르면 오늘 새벽 1시 52분경 제주시 우도 북동방 44킬로 해상에서 129톤급 부산선적 대형선망 어선 A호가 조업 중 캡스턴 안으로 B씨 등 선원 3명이 빨려 들어가는 사고가 발생해, 긴급 이송을 요청함에 따라 인근 해상을 경비 중이던 제주해경 5백 톤급 경비함정을 급파 3시 20분경 사고현장에 도착했다.

탑승 당시 외국인 선원 B씨는 왼쪽 팔과 다리가 절단된 상태로 의식이 없는 상태였으며 C씨와 D씨는 의식이 있으나 팔과 다리에 심한 골절과 출혈이 있었다. 또한 두부 출혈로 제주해경에서는 응급처치와 원격의료 응급시스템을 가동하고 제주항으로 이동 새벽 5시 50분경 제주항에 도착 대기 중인 119구급대에 인계 제주 시내 대형병원으로 긴급 이송되었다고 밝혔다.

한편 제주해경에서는 제주항에 입항한 A호 선장과 동료 선원들을 상대로 사고 경위 등을 조사할 예정이라고 밝혔다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr