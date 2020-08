[아시아경제 장효원 기자] 필룩스 필룩스 033180 | 코스피 증권정보 현재가 3,180 전일대비 215 등락률 -6.33% 거래량 1,913,644 전일가 3,395 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 필룩스, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.98%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제이엑스티, 필룩스로부터 50억 규모 공사 수주 close 가 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 2,125 전일대비 175 등락률 +8.97% 거래량 14,628,057 전일가 1,950 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 지분 7,818,235주(8.45%)를 172억원에 처분한다고 18일 공시했다. 이는 자기자본 대비 6.31%에 해당하는 규모다. 처분 후 보유 지분은 없다.

처분 목적은 재무 효율성 개선 및 투자재원 확보다.

