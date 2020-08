침대 하나로 집에서 즐기는 ‘호캉스’

특급호텔 침대, 집에서도 즐기려는 수요 늘어

스피커 내장 프레임부터 체형 맞춤 스프링까지

[아시아경제 김희윤 기자] #.서울 종로구 평창동에 사는 구지현(가명) 씨는 최근 남편과 연휴를 즐긴 호텔에서 모처럼 숙면을 취했다. 호텔 특유의 침구 영향도 있었지만, 누웠을 때 편안한 침대의 역할이 컸다고 생각한 구씨는 프런트에 침대를 문의했다. 구 씨는 집에 돌아와 수년 전 혼수로 구입한 침대를 버리고 안내받은 브랜드의 매장을 찾아 새 침대를 장만했다. 생각보다 비싼 가격에 잠시 고민했지만 구 씨는 “숙면을 위해서라면 아깝지 않은 투자라고 생각해 구입을 결심했다”고 말했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 휴가를 집에서 즐기는 인구가 늘어나면서 편안한 잠을 위한 프리미엄 침대에 대한 관심이 높아지고 있다.

15일 가구 업계에 따르면 올 상반기 프리미엄 침대와 매트리스 판매가 늘어난 것으로 나타났다.

시몬스의 경우 2016년 선보인 뷰티레스트 블랙이 꾸준한 인기를 얻으며 프리미엄 침대 시장을 선도하고 있다. 2018년엔 매출 300억을 기록하며 인기를 입증했다. 시그니엘 서울의 로열 스위트룸과 JW메리어트 서울의 전 객실에서 이 제품을 사용하는 것으로 알려졌다.

에이스침대는 호텔의 고급스러운 인테리어를 집에서 연출할 수 있는 프레임과 숙면에 최적화된 매트리스를 함께 선보였다. 로열에이스 라인은 하이브리드Z 스프링과 소음·꺼짐·빈틈·쏠림·흔들림을 차단하는 파이브제로 시스템과 투매트리스를 적용해 편안하고 견고한 구조를 제공한다.

씰리침대는 미국 특허를 획득한 티타늄 스프링이 적용된 프리미엄라인 엑스퀴짓의 판매 강화에 나섰다. 신체 부위별 각기 다른 방식의 스프링지지 효과로 최적의 숙면자세를 유도한다는 게 씰리 측의 설명이다.

템퍼는 명품 오디오 브랜드 뱅앤올룹슨의 스피커가 내장된 콜라보 매트리스 리케가 좋은 반응을 얻고 있다. 침대에 누우면 뱅앤올룹슨의 사운드바 시스템이 웅장하고 현장감이 살아있는 음향효과를 연출한다. 침대 프레임 헤드 바깥 부분이 메탈로 제작돼 스피커와 일체감을 주면서 심플한 디자인 효과도 연출한다.

침대 업계 관계자는 “피로한 일상에 따라 숙면에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 침대를 찾는 고객이 증가하고 있다”며 “앞으로도 점점 성장세를 보이는 슬리포노믹스 시장에서 기능은 향상되고 가격 또한 높아진 다양한 프리미엄 침대가 출시될 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr