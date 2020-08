아이유, 세상 사랑스러움 "집콕 바캉스"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 아이유가 집에서 시원한 바캉스 패션을 선보였다.

아이유는 13일 자신의 인스타그램을 통해 "집콕바캉스"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 방 한구석을 휴양지처럼 꾸며놓고 바캉스를 즐기는 있는 아이유의 모습이 담겼다.

밀짚모자에 홀터넥 여름 니트를 입고 있는 아이유는 수박 모양의 기타를 든 채 진지하게 포즈를 취하고 있다.

사진을 본 팬들은 "올 여름 바캉스는 언니 보는 걸로 다했다!!", "소중한 셀카. 올려줘서 고마워요" 등의 반응을 보였다.

한편 아이유는 2008년 미니 앨범 '로스트 앤드 파운드(Lost And Found)'로 데뷔한 뒤 이후 '좋은 날' '나만 몰랐던 이야기' '너랑 나' '하루 끝' '분홍신' '금요일에 만나요' '마음' '밤편지' '삐삐' '에잇' 등의 히트곡을 내며 대중에게 큰 사랑을 받았다.

아이유는 드라마 '최고다 이순신' '프로듀사' '달의 연인 - 보보경심 려' '나의 아저씨' '호텔 델루나' 등에 출연하기도 했다.

