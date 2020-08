[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 오월 3단체(5·18민주유공자유족회, 5·18민주화운동부상자회, 5·18구속부상자회)와 광주자원봉사센터가 12일 ‘오월정신 확산’을 위한 봉사단 결성 업무 협약식을 가졌다. 이번 협약을 통해 자원봉사를 통한 나눔과 배려의 광주정신을 실천하며 지역사회 개발 및 발전을 위한 자원봉사 및 사회적 공헌 활동을 공유키로 양 기관이 상호 협력키로 했다.

