환경부 "민간전문가와 4대강 보 홍수조절 기능 평가·조사하겠다"

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 최근 장마와 집중호우 피해를 계기로 4대강 보의 홍수 조절 기능 조사에 착수한다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 12일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 4대강 보의 홍수 조절 기능과 관련해 민간 전문가 등이 참여해 합동 조사를 하는 방안을 강구하겠다고 밝혔다.

홍수 관련 업무 중 물 관리 부분은 환경부에서, 보 등 하천 시설 관리 부분은 국토부에서 관리한다.

이에 양 부처를 포함한 관계 부처는 민간 전문가 등과 협업해 4대강 사업이 실질적으로 홍수 조절에 도움이 됐는지 들여다볼 예정이다.

이번 집중호우로 전국적인 피해가 발생하자 여야와 시민단체는 4대강 보의 홍수 조절 기능을 놓고 공방을 벌이고 있다.

이에 문재인 대통령은 "4대강 보가 홍수 조절에 얼마나 기여하는지 실증·분석할 기회"라며 "댐의 관리와 4대강 보의 영향에 대해 전문가와 함께 깊이 있게 조사·평가를 당부한다"고 밝혔다.

김 국장은 "대통령 지시사항 내용을 확인해 민간전문가와 함께 실증적 평가방안을 강구하겠다"며 "평가계획에 대해 아직 구체적으로 결정된 것은 없다"고 말했다.

'4대강 사업을 하지 않았다면 홍수 피해가 더욱 커졌을 것'이라는 일각의 주장에 대해 김 국장은 "4대강 사업을 하지 않았다면 홍수 피해가 훨씬 커졌을 것이라고 단정 짓는 것은 곤란하다"고 답했다.

그는 "이번 홍수 피해는 대부분 지류에서 발생된 것"이라며 "4대강 본류구간은 4대강 사업 이전에도 홍수 피해가 거의 없었다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr