삼성자산운용 '보이는 ELF 7호' R2 직판…연 4% 수익 추구

[아시아경제 금보령 기자] 삼성자산운용이 달러표시 단기채권 펀드 및 주가연계펀드(ELF)를 모바일로 판매한다.

삼성자산운용은 '삼성 달러표시 단기채권 펀드'와 '삼성 보이는 ELF 7호'를 R2에서 판매·모집한다고 10일 밝혔다. R2는 삼성자산운용의 모바일 직접 판매 플랫폼이다.

'삼성 달러표시 단기채권 펀드'는 미국 달러에 투자하는 안정추구형 투자 상품이다. R2 판매상품 라인업에 이 펀드가 추가되면서, 투자자들은 국내 채권 펀드뿐만 아니라 해외 채권 펀드에도 투자가 가능하게 됐다. 총 보수는 직판 클래스 기준으로 연 0.195% 수준이다.

'삼성 보이는 ELF 7호'는 이날부터 14일까지 모집이 진행된다. S&P500, 코스피200, EUROSTOXX50 지수를 기초자산으로 하며, 연 4.00% 수익을 추구한다. 6개월마다 있는 조기상환 평가일에 세 기초자산의 가격이 모두 최초 기준가격의 90%(6개월), 85%(12개월), 80%(18개월), 75%(24개월), 70%(30개월), 65%(36개월) 이상인 경우 연 4.00% 수익으로 상환된다.

만약 조기상환되지 못하고 만기 기준가격 결정일(36개월)에 세 기초자산의 가격 중 어느 하나라도 최초 기준가격의 65% 미만인 경우에는 가장 많이 하락한 기초자산의 만기 수익률 내외로 손실이 발생한다. 이 상품의 선취판매수수료는 R2에서 가입할 경우 납입금액의 0.30% 수준이다. 총 보수는 최초 6개월은 연 0.12%, 6개월 이후는 연 0.002%다.

