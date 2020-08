[아시아경제 조인경 기자] 전북 장수군 번암면 교동리에서 발생한 산사태로 주택이 매몰되면서 주민 2명이 숨졌다.

8일 소방청 등에 따르면 이날 오후 10시40∼45분에 A(59·남) 씨와 B(59·여) 씨의 시신이 산사태 사고 지점에서 발견됐다.

소방당국은 현장에서 굴착기 등 중장비로 매몰자 수색 작업을 벌이던 중 이들을 찾아냈다.

이들은 매몰된 주택에 거주하던 부부로 확인됐다. 소방당국은 당초 이 부부의 아들도 함께 있었을 개연성을 두고 구조 작업을 진행했으나 아들의 생존이 확인돼 추가 매몰자는 없는 것으로 보고 상황을 종료했다.

앞서 이 주택은 이날 오후 4시42분께 장맛비로 인한 산사태로 매몰됐으며 신고를 받은 전북소방본부는 중장비 9대 등을 동원해 구조 작업을 벌였다.

