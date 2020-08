[e종목 눈에 띄네]코스피-6일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 6,380 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 97,380 전일가 6,370 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =506억 규모 홍대 아트&디자인밸리 공사 수주

◆ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 193,270 전일가 46,100 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =1000억 규모 유상증자..."투자재원 확보·재무건전성 강화"

◆ 한국공항 한국공항 005430 | 코스피 증권정보 현재가 33,200 전일대비 300 등락률 +0.91% 거래량 8,624 전일가 32,900 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =2분기 196억 영업손실...적자전환

◆현대종합상사=2분기 영업익 38억...전년比 67% ↓

◆ GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,800 전일대비 350 등락률 +1.02% 거래량 269,480 전일가 34,450 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 591억원… 전년比 23.2% ↓

◆ 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 18,100 전일대비 850 등락률 +4.93% 거래량 5,637,601 전일가 17,250 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 1485억원…전년대비 흑자전환

◆ 롯데하이마트 롯데하이마트 071840 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 300 등락률 +1.04% 거래량 163,118 전일가 28,900 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 692억원…전년比 51.1%↑

◆ BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 36,010 전일가 123,500 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 445억원…전년대비 27% 줄어

◆ 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 1,700 등락률 +2.20% 거래량 140,040 전일가 77,200 2020.08.06 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 14억원…전년대비 99% 감소

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr