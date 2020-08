박능후 "의료계 파업 대신 대화하자"…전공의 지원약속도(종합)

보건복지부 장관, 대국민 담화 발표



"의대 증원은 국민 위해 불가피…

수도권 개원의 늘리려는 것 아냐"

[아시아경제 조현의 기자] 박능후 보건복지부 장관은 6일 의대 정원 확대에 반발하는 집단휴진을 예고한 데 대해 "집단행동을 자제하고 대화와 협의로 문제를 해결하자"고 요청했다.

박 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 '의료계 집단휴진 관련 국민 및 의료인께 드리는 말씀'이라는 제목의 대국민 담화문을 발표했다.

◆"응급실·중환자실은 반드시 유지해야"=그는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이라는 엄중한 상황에서 일부 의료단체 등이 집단휴진이나 집단행동을 논의하는 것은 국민의 안전에 위해가 생길 수 있다"며 "정부는 크게 우려하고 있다"고 밝혔다.

정부는 특히 응급실, 중환자실 등 필수분야 의료는 유지해야 한다고 목소리를 높였다. 박 장관은 이같이 말한 뒤 "특히 아프고 약한 환자들이 억울한 피해를 보는 일이 절대 있어서는 안 된다"고 목소리를 높였다.

앞서 정부는 지난달 23일 의대 입학 정원을 2022학년도부터 10년간 매년 400명씩 늘리겠다고 밝혔다.

◆"수도권 개원의 증원 목적? 결단코 아냐"=박 장관은 의대 정원 확충이 국민과 국가를 위해 불가피한 결정이라는 점을 이해해달라고 호소했다. 그는 "의대 정원 확충을 추진하게 된 가장 큰 목적은 필요한 곳에 필요한 의사를 확보하는 것"이라며 "일각에서 우려하는 것처럼 지금도 포화상태인 서울과 수도권의 개원의를 늘리는 것이 결단코 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "의대 정원에 대해 중요한 세부적인 논의사항이 많이 남아 있는데 확충된 의료인들을 어떻게 내실 있게 교육·수련할 것인지, 또 어느 지역에 배치하고 어떤 진료과목 의사를 양성할지 긴밀히 협의해 나가겠다"고 약속했다.

정부는 특히 인턴·레지던트 등 전공의들에게 수련환경 개선을 약속했다. 박 장관은 "수련 과정에 대한 개선과 지원 필요성 등에 대해 공감하고 있다"면서 "양질의 교육이 가능하도록 환경 개선을 위해 적극적으로 노력하고 지원방안을 함께 협의하겠다"고 했다.

◆"전공의 환경개선 지원…현명한 판단 기대"=오는 7일 대한전공의협의회에 이어 14일 대한의사협회도 집단휴진을 예고한 가운데 정부는 진료 공백이 생기지 않도록 모든 경우에 대해 대비를 할 방침이다. 또 국민의 건강과 안전에 위협이 발생하면 엄중히 대처해 나갈 예정이다.

박 장관은 "의사라는 직업은 '환자의 건강과 생명을 첫째로 생각하겠다'는 히포크라테스 선서를 하고 시작하는 숭고한 직업"이라며 "의료인들의 현명한 판단을 기대한다"고 했다.

한편 정부는 전공의들의 파업을 하루 앞두고 이날 오후 전공의 대표 단체인 대한전공의협의회(대전협)와 만나 비공개 간담회를 연다. 간담회에는 김강립 복지부 차관을 비롯한 복지부 주요 관계자들이 참석해 전공의 단체들의 입장을 들을 예정이다.

박 장관은 "의료계와의 협의체에서 진정성 있는 논의를 지속해 나가면서 논의된 내용은 정책으로 반영할 수 있도록 최대한 노력할 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr