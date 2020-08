네이버랩스, 서울시 전역 도로 레이아웃 지도 구축

노면 기호와 차선 단위 수준의 세밀한 정보 담고 있어

[아시아경제 이진규 기자] 네이버랩스는 서울시 전역 4차선 이상의 주요 도로를 정밀 데이터화한 로드 레이아웃 지도를 공개했다고 6일 밝혔다.

이번에 공개한 지도는 노면 기호를 포함해 차선 단위 수준의 세밀한 정보를 담고 있어 내비게이션부터 자율주행 기술에 이르기까지 활용도가 무궁무진할 것으로 기대된다. 이 지도는 서울시 전역 2092km의 도로를 대상으로 구축됐다. 인공지능(AI)과 비전 기술을 활용해 더욱 정확한 도로 정보 데이터를 확보하면서 노면기호 분류 작업을 자동화해 제작 시간과 비용을 절감했다.

로드 레이아웃 지도는 차선 단위의 상세한 구조와 노면 기호 정보를 담고 있어 차선 단위의 정교한 교통량을 파악하거나 내비게이션에 접목해 길안내의 정확도를 높일 수도 있다. 백종윤 네이버랩스 자율주행그룹 부문장은 "대규모 도시 단위의 3D 모델링과 HD맵을 제작할 수 있는 네이버랩스의 독보적인 기술 역량 수준은 국내를 넘어 글로벌에서도 경쟁력을 인정받고 있다"고 말했다.

