<장 종료 후 주요 공시>

◆ 동화기업 동화기업 025900 | 코스닥 증권정보 현재가 49,500 전일대비 1,100 등락률 +2.27% 거래량 224,273 전일가 48,400 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 그룹 지배구조 단순화 및 경영효율성 증대를 위해 한국일보 주식 61만8968주를 엠파크홀딩스 신주 51만5566주와 포괄적 교환.

◆ 중앙오션 중앙오션 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,200 전일대비 50 등락률 +4.35% 거래량 680,401 전일가 1,150 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 50억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정.

◆ 옴니텔 옴니텔 057680 | 코스닥 증권정보 현재가 4,535 전일대비 55 등락률 +1.23% 거래량 473,231 전일가 4,480 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 사업다각화를 위해 '티사이언티픽'으로 상호 변경.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr