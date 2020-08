헤어진 연인 살해 뒤 시신 유기한 유동수 얼굴 공개…혐의 부인

[아시아경제 김연주 인턴기자] 경기도 용인에서 전 여자친구를 살해하고 시신을 훼손·유기한 혐의로 구속된 중국 국적 유동수(49)의 얼굴이 5일 공개됐다. 앞서 경기남부지방경찰청은 4일 경찰 신상정보 공개위원회를 열고 유 씨의 신상을 공개하기로 했다.

경기 용인동부경찰서는 이날 오전 9시께 유 씨를 살인 등 혐의로 수원지검에 송치했다고 밝혔다. 유 씨는 특정강력범죄처벌에 관한 특례법(특강법)에 따라 모자와 마스크 등을 쓰지 않은 채 카메라 앞에 섰다.

유 씨는 경찰서를 나서며 고개를 숙이지 않고 취재진을 잠시 쳐다본 뒤 질문에 답했다.

유 씨는 '범행을 아직 부인하냐'는 질문에 "네"라고 답했다. 또 '경찰이 확보한 증거가 명확하지 않다고 보는 것이냐'는 물음엔 "명확하지 않다"고 했다. 이어 '피해자 가족에게 하고 싶은 말이 없느냐'는 질문에는 "없다"고 말했다.

유씨는 지난달 25일 용인시 처인구 자택에서 헤어진 연인인 40대 여성 A씨를 살해하고 시신을 훼손해 인근 경안천 주변 등에 유기한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨와 연락이 닿지 않는다는 실종신고를 접수한 뒤 수사에 착수했고, A씨를 마지막으로 만난 유 씨를 용의자로 보고 긴급체포하고 구속했다.

경찰은 유씨가 범행현장에 있던 이불을 버리거나 가방을 들고 이동하는 모습 등이 찍힌 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했고 지난달 30일부터 이틀간 A씨의 시신을 모두 수습했다.

그러나 유 씨는 A씨의 소재에 대해서도 알지 못한다며 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

