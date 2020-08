[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그맨 유상무가 유세윤, 장동민을 언급하면서 웃음을 자아냈다.

4일 유상무는 자신의 인스타그램에 "조금이라도 우울해질때, 이 사진을 보면 기분이 좋아져... 유세윤 키 169, 장동민 171...아~ 다시 기분좋아졌다ㅋㅋ"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 유상무, 김연지 부부와 함께 포즈를 취하고 있는 유세윤, 장동민의 모습이 담겼다.

한편, 유상무는 지난 2018년 대장암 투병 중에 작곡가 김연지와 결혼했다. 현재는 유상무는 완치 판정을 받았다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr