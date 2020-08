[오늘날씨] 중부 새벽부터 국지성 호우…남부는 폭염

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 화요일인 4일에는 전국이 대체로 흐리고 장마전선의 영향을 받아 곳곳에 비가 오겠다.

남부지방 곳곳엔 대기 불안정에 의한 소나기가 내리는 곳도 있겠다.

3일부터 5일까지 예상 강수량은 서울, 경기, 강원영서, 충청북부, 서해5도 100~300㎜(많은 곳 500㎜이상), 강원영동, 충청남부, 경북북부 50~100㎜(많은 곳 150㎜이상) 등이다.

특히 서울과 경기도, 강원영서에는 이날 0시부터 낮 12시까지 시간당 50~100㎜의 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 오후부터 잠시 약해지는 빗줄기는 저녁 6시부터 다시 굵어지는 등 강수의 강약이 반복될 것으로 보인다.

오전 9시부터 오후 9시 사이에는 남부내륙과 제주도에 소나기가 오는 곳도 있을 것으로 보인다. 소나기에 의한 예상 강수량은 5~40㎜로 예보됐다.

이미 많은 비가 내렸지만, 집중호우는 계속될 것으로 보여 비 피해에 대비해야겠다.

미세먼지 농도는 '좋음'~'보통' 단계를 유지할 것으로 예보됐다.

지역별로 보면 아침 최저기온은 Δ서울 24도 Δ인천 23도 Δ춘천 24도 Δ강릉 26도 Δ대전 25도 Δ대구 25도 Δ부산 24도 Δ전주 25도Δ 광주 25도 Δ제주 26도 등이다.

낮 최고기온은 Δ서울 28도 Δ인천 27도 Δ춘천 27도 Δ강릉 32도 Δ대전 31도 Δ대구 34도 Δ부산 29도 Δ전주 32도 Δ광주 32도 Δ제주 33도로 예보됐다.

기상청은 "중부지방에는 이미 많은 비로 하천과 저수지 범람, 산사태, 축대붕괴, 농경지나 저지대, 지하차도 침수 등 비 피해가 발생하고 있다"며 "앞으로 내리는 비로 인해 추가 피해가 우려되고, 외출이나 위험지역 출입 등 야외활동을 자제해 인명피해가 없도록 조심해야 한다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr