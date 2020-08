[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 대한뉴팜 대한뉴팜 054670 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 400 등락률 +3.23% 거래량 774,711 전일가 12,400 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =일부 전문의약품 7일부터 10일간 판매업무 정지

◆ 젬백스링크 젬백스링크 064800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,475 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,318,594 전일가 1,475 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =계열사 젬백스엔카엘 대상 20억원 규모 유상증자

◆ 한국맥널티 한국맥널티 222980 | 코스닥 증권정보 현재가 7,410 전일대비 90 등락률 +1.23% 거래량 203,801 전일가 7,320 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =제약사업 부문 물적분할 결정

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.08.03 00:00 장중(20분지연) close =전 대표이사와 현 사내이사 횡령·배임 혐의 발생

◆ 팍스넷 팍스넷 038160 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 862 2020.08.03 00:00 장중(20분지연) close =불성실 공시법인 지정 예고

◆ 이더블유케이 이더블유케이 258610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,100 전일대비 1,000 등락률 +24.39% 거래량 3,880,260 전일가 4,100 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =100억원 규모 유상증자 결정

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr