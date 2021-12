[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 아래스 아래스 050320 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 990 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 결산시즌...코스닥 적자기업 비상아래스, 본점 소재지 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일 close =서울회생법원에 회생절차 개시신청서 접수

◆ 삼기 삼기 122350 | 코스닥 증권정보 현재가 4,395 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,305 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 삼기 "삼기이브이, 5000만불 수출의 탑 수상"[유망업종·종목①]2차전지 부품·장비…신성델타테크, 삼기, 원익피앤이, 코윈테크 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! close =139억원 상당 관계사 삼기이브이 주식 88만3551주 처분 결정

◆ 싸이토젠 싸이토젠 217330 | 코스닥 증권정보 현재가 60,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,200 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [CB발행 그후]싸이토젠, 3회차 투자자 잭팟…수익률 200% 기대싸이토젠, 전립선암 검사 방법 관련 특허권 취득[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close ='AXL 기반 암환자 스크리닝 방법' 특허 일본에 등록

◆ 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 3,315 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,150 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 초록뱀미디어, 후크엔터테인먼트 지분 100% 440억원에 인수초록뱀, 제작사 연합체 출범…"IP 사수로 수익 극대화"초록뱀미디어, ‘굿웨이위더스’ 희망기금…의료소외계층 지원사업 추진 close =후크엔터테인먼트 지분 100% 440억원에 취득 결정

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일 close =김황래 사내이사를 경영지배인으로 선임

◆ 네패스 네패스 033640 | 코스닥 증권정보 현재가 36,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,650 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일 close =종속사 네패스라웨, 100억원 규모 유상증자 결정. 네패스는 네패스라웨에 1714억원 규모 채무보증 결정

◆ 수성이노베이션 수성이노베이션 084180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,820 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,820 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장수성이노베이션, 70억 규모 전환사채 발행 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일 close =운영자금 조달 위해 10억원 규모 유상증자 결정

◆ 로체시스템즈 로체시스템즈 071280 | 코스닥 증권정보 현재가 5,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,260 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e 종목]로체시스템즈, 삼성전자 폴더블폰 증설 요청…벤딩장비 공급 수혜"로체시스템즈, 197억원 규모 자산 양도 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 close =삼성디스플레이 베트남 법인(SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD.)과 151억원 규모 제조장비 공급계약 체결

◆ 젬백스지오 젬백스지오 041590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,110 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,085 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일삼성제약, 젬백스지오에 173억원 규모 토지 및 건물 처분 결정NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관 close =73억원 규모 전환사채 발행 결정. 173억원 규모 부동산 양수 결정

◆ 비츠로시스 비츠로시스 054220 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,330 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 비츠로시스, 10억 규모 유상증자 비츠로시스, 서울시 구로구로 본점 소재지 변경비츠로시스, 15억 규모 전철제어반 제조설치 계약 체결 close =싱가포르 국제중재센터로부터 이라크 메가딜 프로젝트 관련 합의서(MOU) 위반에 대해 현대엔지니어링이 손해액 133억원 지급 판결

◆ 스킨앤스킨 스킨앤스킨 159910 | 코스닥 증권정보 현재가 263 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일스킨앤스킨, 디엠아이컴퍼니 흡수합병[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 close =총 98억원 규모 유상증자 3건 결정

◆ 골프존 골프존 215000 | 코스닥 증권정보 현재가 173,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 165,600 2021.12.10 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장[클릭e종목]"골프존, 구조적 성장에 주목할 때…목표가↑" close =서울중앙지방법원이 오렌지엔지니어링 외 1명이 제기한 저작권침해금지 소송에 대해 28억3900만원 배상 판결. 골프존은 법적 절차 따라 항소 예정.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr