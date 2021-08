대한뉴팜, '건강기능성 의약품' 매출·이익 동반 성장

[아시아경제 임정수 기자] 건강기능성 의약품 기업으로 알려진 코스닥 상장사 대한뉴팜 대한뉴팜 054670 | 코스닥 증권정보 현재가 11,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 178,137 전일가 11,150 2021.08.13 14:09 장중(20분지연) 관련기사 대한뉴팜, 가축 질병 예방 보조사료 '초유99'·'커스탄' 출시…"장 건강·면역력 향상 효과"대한뉴팜, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.19%대한뉴팜, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 3.68% ↑ close 이 올 상반기에도 꾸준한 실적 성장세를 이어갔다.

대한뉴팜은 올해 상반기에 누적 영업이익 139억원을 달성하며 전년 동기 대비 13% 성장했다고 13일 공시했다. 매출액은 13% 오른 838억원을 기록했고, 당기순이익 역시 89억원으로 19% 증가했다.

2분기 기준으로도 좋은 성적을 거뒀다. 2분기 매출액은 442억원으로 지난해 같은 기간 대비 14% 올랐다. 영업이익은 72억원으로 8% 증가했다. 당기순이익은 2분기에만 47억 원을 달성해 22% 늘었다.

대한뉴팜은 주요 핵심 제품군 매출 집중 전략이 주효했다고 설명했다. 웰빙 주사제인 '리포라제주', 면역 증가제인 '티모신주' 및 '바이타디주'를 비롯해 신제품 이상지질혈증복합제 '뉴토젯', 지방흡수억제제 '제로비', 국내 독점판매중인 탄수화물억제기전인 '미그보스필름코팅정' 등의 매출 성장세가 고무적이고 자체 평가했다.

대한뉴팜은 올 하반기에 건강기능식품 브랜드 '디뉴' (DiNU)를 런칭한다. 제약사의 아이덴티티를 바탕으로 기능에 집중한 가장 이상적인 건강기능 식품이라는 슬로건을 내세워 8월 말부터 순차적으로 신제품을 출시할 예정이다.

대한뉴팜 관계자는 "주사제와 신제품 매출이 안정적으로 성장하고 있다"면서 "새롭게 출시하는 '디뉴'가 성공적으로 시장에 안착하여 매출 성장에 기여할 수 있도록 적극적으로 홍보할 계획"이라고 밝혔다. 또 "판교산학연센터로 중앙연구소와 바이오연구소가 이전해 파이프라인을 강화하고 있다"며 "연구개발 중심 기업으로 계속 발전해 나갈 것"이라고 말했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr