[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일

◆ 버킷스튜디오 =타법인 증권 취득자금 마련을 위해 300억원 규모로 유상증자 결정.

◆ CBI =운영자금 조달을 위해 100억원 규모로 전환사채 발행 결정

◆ 아리온 = 아리온 테크놀로지 이정필 대표이사 구속 관련 수사 중에 있으나 혐의와 관련해 현재까지 확정된 사실은 없다고 밝혀.

◆ AP위성 =주식매수선택권 행사에 따른 자기 주식 교부를 위해 4300만원 규모로 자사주 처분 결정.

◆ 율호 =제네톡스가 발행한 50억원 규모의 전환사채를 현금취득했다고 공시.

◆ 윙입푸드 =거래소는 외국지주회사의 자회사 편입 지연공시를 이유로 불성실공시법인 지정을 예고.

◆수성이노베이션=운영자금 조달을 위해 70억원 규모로 전환사채권 발행 결정.

◆ 코리아에스이 =종속회사인 아즈텍의 유상증자에 참여, 51억원 규모로 주식을 취득해 전체 지분 비율이 87.53%로 늘었다고 공시.

