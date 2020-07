[아시아경제 이진규 기자] 일본 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 올해 성장률을 하향 조정했다.

30일 교도통신 등 외신에 따르면 일본 내각부는 2020회계연도(2020년 4월∼2021년 3월) 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 마이너스(-) 4.5%를 기록할 것이라고 전망했다.

리먼 브러더스 파산 사태가 벌어진 2008년 당시 성장률이 ?3.4%였는데, 이보다 더욱 상황이 악화할 것이라는 관측이다.

올해 초 일본 정부는 성장률이 1.4%를 기록할 것이라고 내다봤지만, 코로나19 사태 장기화를 고려해 전망치를 대폭 수정했다.

