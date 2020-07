박지원 “北, 우리의 주적…100번 소리지를까요"

[아시아경제 임춘한 기자] 박지원 국가정보원장 후보자는 27일 북한에 대해 "우리의 주적이면서 평화와 협력, 통일의 대상"이라고 밝혔다.

박 후보자는 이날 국회 정보위원회 인사청문회에서 "대한민국에 위해를 가하려는 어떤 국가도 우리의 주적"이라며 이같이 말했다.

박 후보자는 주호영 미래통합당 원내대표가 '주적이 북한인 것은 틀림없죠?'라며 같은 질문을 이어가자 "말씀드렸는데 기억을 못 하느냐"며 "여기서 100번 소리 지를까요. 광화문 광장에서 할까요"라고 밝혔다.

박 후보자는 주 원내대표가 '2017년 문재인 대통령은 (대선 후보 토론 과정에서) 주적이 어디냐는 질문에 대해 답을 못했고, 박 후보자는 문 후보의 안보관이 의심된다고 하지 않았느냐'고 지적하자 "정치적 발언이었다"라고 설명했다.

박 후보자는 과거 북한인권법을 반대하고 저지한 배경에 대해 "우리 정부가 북한의 기본적인 인권을 위해 많이 기여했지만 사회적 인권은 (관여하는 것에) 문제가 있다"라며 "설사 법을 제정하더라도 북한이 따라오겠느냐"고 말했다.

박 후보자는 과거 더불어민주당이 반대했던 테러방지법을 폐지할 계획이 있는지에 대해서는 "그렇지 않다"며 "당시에는 국정원이 국내 정치에 개입하는 문제가 있기에 테러방지법에 반대한 것이고 지금은 국정원이 정치 개입을 안 한다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr