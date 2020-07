SK건설, 세계 최대 건설자재 기업 힐티와 협업 통한 신사업 모색 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설이 세계 최대 건설자재 기업과의 협업을 통한 신 사업모델 발굴에 나선다.

SK건설은 세계 최대 건설자재 및 공구 제작 전문기업인 힐티(Hilti)와 '공동 기술 개발 및 사업모델 발굴에 관한 상호협력 협약'을 지난 24일 맺었다고 27일 밝혔다.

이번 협약식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 인해 비대면 서명방식으로 이뤄졌다. 윤혁노 SK건설 하이테크사업부문장과 라인하르트 쉰들러(Reinhard Schindler) 힐티 부사장이 화상시스템을 통해 협약을 맺었다.

힐티그룹은 지난해 매출 약 7조5600억원을 기록한 글로벌 건설자재 및 공구 제작 전문 기업이다. 1941년 설립해 현재 임직원 3만명 규모로 리히텐슈타인 공국에 본사를 두고 있다. 건설 및 중공업, 플랜트 분야에서 첨단 기술 및 구조개선 서비스 등을 제공하고 있다. 주요 제품으로는 기계식?케미칼 앵커, 전동공구, 레이저 측정기, 방화재, 찬넬 시스템 등이 있다.

SK건설은 이번 협약을 통해 국내 건설사 최초로 힐티와 함께 스마트 건설 기술인 BIM(Building Information Modeling) 기반의 모듈 기술 개발 및 사업모델 발굴 등을 협력해 나가기로 했다.

SK건설과 힐티는 반도체 플랜트, 전기차 배터리 플랜트, 데이터센터 등 첨단 산업시설의 모듈 제작에 사용될 건설자재 및 모듈 공법을 개발 중에 있다. SK건설은 개발된 자재와 공법은 올해 중 국내외 현장에 적용할 예정이다. 이를 통해 자재의 성능과 품질은 높이는 한편 원가는 30% 절감하고 공기는 40% 줄인다는 계획이다.

양사는 새로운 사업모델 개발을 위한 협력도 지속적으로 추진할 계획이다. 건설자재 생산과 공급을 위한 합작법인(JV) 설립에 관해서도 장기적 관점에서 긴밀한 협의를 이어나갈 방침이다.

윤혁노 SK건설 하이테크사업부문장은 "모듈 기술 개발을 통해 기존 건설 방식에서 벗어나 OSC(Off-Site Construction) 생산 방식을 극대화하겠다"며 "힐티와의 전략적 협력관계를 더욱 강화해 글로벌 시장에서 지속적으로 새로운 사업기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 말했다.

