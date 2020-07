與 "정전협정 67주년··국정원장 조속 취임·종전선언 결의안 채택해야"

[아시아경제 전진영 기자] 27일 정전협정 체결일 67주년을 맞아 더불어민주당 지도부는 대북정책 공백 최소화를 위한 외교안보라인 인사의 조속한 취임과 종전선언 결의안 통과를 촉구했다.

이해찬 민주당 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이런 때일수록 대북정책의 공백을 최소화하도록 통일부 장관과 국정원장이 조속히 임명돼야 한다”며 이같이 말했다.

이 대표는 “오늘로 정전협정 발효 67년째가 됐다. 한국전쟁은 우리에게 다시는 한반도에 전쟁이 있어서는 안 된다는 뼈저린 교훈을 줬다”며 “지금 남북미 관계가 경색된 상황인데 지혜와 인내심을 갖고 평화를 위한 교류협력과 북핵 문제 해결방안을 적극 추진해야 한다”고 밝혔다.

그는 지난 24일 인사청문보고서가 채택된 이인영 통일부 장관 후보자를 향해서도 “장관으로 임명되면 경색된 남북관계 협업과 한반도 평화 협상의 주도적 역할을 위해 최선을 다해줄 것을 당부 드린다”고 강조했다.

김태년 민주당 원내대표도 이날 회의에서 “종전선언을 통해 정전협정을 평화협정으로 바꿔야 한다”고 밝혔다. 김 원내대표는 “지금 국회에는 174명 국회의원 이름으로 종전선언 촉구 결의안이 발의돼 소관 상임위원회에서 심사 중”이라며 결의안의 빠른 통과를 호소했다.

그는 “종전선언은 대한민국, 북한, 미국, 중국 정부가 정전협정을 공식적으로 종료하고 항구적 평화 정착을 위한 평화협정 체결을 본격화하는 첫걸음이 될 것”이라며 “미국과 북한의 적대관계를 청산해서 북한이 핵보유를 정당화할 명분을 사라지게 할 수 있다는 점에서 북한 비핵화를 촉진하는 수단이기도 하다”고 말했다.

이어 “한반도 평화체제 구축 과정이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 전 세계적 고립주의가 만연한 국제상황을 타개하고 미국과 중국의 갈등을 협력으로 전환하는 계기를 마련할 수도 있다”며 “한반도 평화프로세스 재가동의 첫걸음이 될 국회 종전선언 결의안 채택에 미래통합당의 전향적 논의와 동참을 기대한다”고 강조했다.

