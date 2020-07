네이버, IBM 기상 데이터로 전세계 날씨정보 제공

AI와 IoT, 빅데이터 기술 등 접목

[아시아경제 이진규 기자] 한국IBM은 IBM 자회사 IBM 더 웨더 컴퍼니를 통해 전세계 날씨 정보를 네이버에 제공한다고 27일 밝혔다.

한국IBM 관계자는 "해외 도시의 날씨 정보가 필요한 사용자들은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이터 기술 등 최첨단 기술과 고성능 수퍼컴퓨팅 파워, 분석 전문성을 토대로 한 IBM의 세계 날씨 정보를 네이버를 통해 쉽게 만나볼 수 있다"고 전했다.

네이버는 특정 도시에 한정해 제공하던 해외 날씨 정보 서비스를 확대할 필요가 있다고 판단했다. 이에 IBM 더 웨더 컴퍼니의 기상 데이터를 도입해 더 많은 도시에 대한 날씨 정보 서비스를 제공함으로써 포탈 사용자의 경험과 만족도를 향상시키고자 했다. 신상희 네이버 날씨 서비스 매니저는 "해외 교류가 증가함에 따라 해외 기상 정보에 대한 네이버 사용자들의 요구가 늘어 IBM의 기상 정보를 제공하게 됐다"고 설명했다.

IBM의 일기 예보는 더 정확한 기상 예측을 위해 글로벌 고해상 기상 예측 시스템(IBM GRAF)도 활용하고 있다. 최근 출시된 이 시스템은 전 세계 많은 지역에서 고품질 기상 예보를 제공하고 있다. 지역별로 가장 정확한 정보를 분석하기 위해 3km 간격(해상도)의 기상 정보를 1시간마다 업데이트한다. 박송미 한국IBM 상무는 "기상 데이터를 AI, 클라우드, 빅데이터 분석과 같은 기술과 결합해 소비자들과 기업들은 보다 신속하고 효과적으로 날씨 관련 의사 결정을 내릴 수 있다"고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr