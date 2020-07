윤희숙, '비정규직 돈 더 준다'는 이재명에 이례적 칭찬

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당 경제혁신위원장을 맡고 있는 윤희숙 통합당 의원이 이재명 경기도지사의 '비정규직 차별제로' 제도에 "칭찬받을 만하다"며 이례적 찬사를 보냈다.

윤 의원은 23일 페이스북에서 "(자신이) 지난달 이 안을 발표했을 때 강성노조와 그 주변의 문빠들이 비정규직은 근절해야 하는 존재일 뿐이라며 비판한 것을 보면 이 지사는 실용적인 정책 실현자로 칭찬받을 만하다"고 말했다.

앞서 윤 의원은 지난달 29일 특위 전체회의에서 인천국제공항공사(인국공) 사태와 관련해 "같은 사업장이라면 정규직보다 비정규직에 더 많은 보수를 지불하도록 해야 한다"고 말했다.

윤 의원은 "같은 일을 하고 같은 경력을 가진 근로자라면, 고용안정을 중시하는 풍토에서 실질적으로 차별을 없애려면, 금전적 보수를 더 줘야 한다는 것이 '차별제로'"라며 "고용 불안정을 경제적 보수로 만회해 실질적으로 차별을 철폐하는 것"이라고 말했다.

이어 "이를 통해 사용자는 싼 노동비용 때문에 과도하게 비정규직에 의존하는 관행에서 탈피해 한번 더 생각하게 하고, 근로자로서는 고용안전성과 경제적 보상 간 선택을 가능케 하는 효과를 기대할 수 있다"며 "멀리 보자면, 비정규직과 정규직 근로자의 차이가 서로 다른 특성을 가진 근로자 유형이라는 사회적 인식 전환의 시발점이 될 것을 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

윤 의원은 "임금제도란 기업 내의 사안이기 때문에 정부가 강제할 수는 없다"며 "이 지사의 실험이 순조롭게 진행돼서 경기도가 비정규직 차별제로의 베스트 프랙티스가 되기를, 우리나라 노동시장 2중구조를 깨는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr