[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일

<장 마감 후 주요공시>

◆한국콜마=블루라이트 차단용 조성물 특허 취득

◆ 대양금속 대양금속 009190 | 코스피 증권정보 현재가 5,260 전일대비 220 등락률 +4.37% 거래량 14,983,425 전일가 5,040 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close ="CB발행 검토 중..이재명 지사와 사업적 관련성 없어"

◆ 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 2,500 등락률 +2.33% 거래량 374,236 전일가 107,500 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 2381억원…전년대비 8% 증가

◆ 엔케이 엔케이 085310 | 코스피 증권정보 현재가 1,135 전일대비 10 등락률 +0.89% 거래량 594,823 전일가 1,125 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close =에이앤에스 제1호 주식 110억원어치 취득

◆ SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 2,500 등락률 +1.08% 거래량 387,329 전일가 231,000 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close =주당 1000원 중간배당 결정

◆ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 11,000 등락률 +1.49% 거래량 167,336 전일가 739,000 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익 811억...전년동기대비 흑전

◆ KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 36,700 전일대비 200 등락률 -0.54% 거래량 2,060,791 전일가 36,900 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 1조3905억원…전년대비 6% 증가

◆KB증권=2분기 영업익 2302억원…전년대비 129% 증가

◆국민은행=2분기 영업익 9037억원…전년대비 8% 감소

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr