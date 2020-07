김태년 '세종시 국회 이전' 발언에…통합당 "투기 조장하나" 비판

[아시아경제 이지은 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 20일 교섭단체 대표 연설에서 부동산을 잡기 위해서는 청와대와 국회를 세종시로 이전해야 한다고 주장한 것과 관련, 미래통합당이 "부동산 투기 절호의 찬스"라며 비판했다.

배현진 통합당 원내대변인은 이날 논평을 통해 "서울 강남권을 중심으로 알짜배기 지역마다 개발 정보를 미리 흘려주고 절호의 투기 매수 찬스를 알려주는 문재인 정부의 하청 정당답다"며 이같이 말했다. 김 원내대표의 세종시 이전 발언이 세종시 주택과 부동산에 대한 투기를 조장할 수 있다는 지적이다.

그는 "온 나라 부동산이 쑥대밭인 이 시점 이번에는 '세종시 국회 이전' 이라는 국가개발의 거대 담론을 던졌다"며 "역시 투기 조장 일등 정부와 집권 여당답다"고 비판했다.

배 대변인은 "총 29장의 연설 원고 중 난장판이 된 문재인 식(式) 부동산 정책에 대한 언급은 한 페이지를 겨우 넘기는 수준"이라며 "국민들이 혼돈에 빠지고 눈물로 호소하는데 사과는 없고 엄포만 가득했다"고 말했다. 이어 "'주택의 공공성'이란 그럴싸한 말로 집은 국가가 줄 테니 돈 벌어 사지 말라는 듯 합법적인 절세를 비롯해 신자유주의 경제까지 과감하게 저격했다. 진정 경제학과 다투고 있나"고 덧붙였다.

최형두 통합당 대변인도 "세종 행정복합도시 이후 수도권 지방 격차가 더욱 커진 현실을 인정하고, 인구감소 고령화 속의 국토균형발전 전략을 제대로 추진해야 한다"고 말하기도 했다. 이날 김 원내대표가 청와대와 국회의 세종시 이전을 통한 국토균형발전을 강조했지만, 오히려 세종시 추진 이후 수도권-지방 격차가 커졌다고 지적한 것이다.

최 대변인은 "여당 원내대표가 오늘 교섭단체 대표 연설에서 제시한 대한민국 위기와 도전은 진정한 협치로 국민과 야당의 지혜와 경험을 함께 모아야 극복 가능하다"며 "민주화 이후 30여 년간 이어온 국회 협치 원칙과 전통을 깬 민주당이 다시 협치 원칙으로 돌아와서 국회를 민의의 전당으로 발전시켜야 한다"고 말했다. 이어 '한국판 뉴딜'과 관련해 "역대 정부의 노력과 경험을 함께 논의하고 교훈을 찾아야 한다"며 "국회예산정책처도 지적한 잘못된 추경 예산도 반성하고 원점에서 토론해야 한다"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr