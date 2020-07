포스트 코로나 시대 CSR(사회공헌) 어떻게 할 것인가?

영등포구, 23일 오후 3시 ‘스튜디오 틔움’에서 '2020 YDP CSR(사회공헌) 포럼' 개최

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 포스트 코로나 시대를 대비한 새로운 사회적 가치 창출을 위해 오는 23일 오후 3시 구청 방송국 ‘스튜디오 틔움’에서 ‘2020 YDP CSR(사회공헌) 포럼’을 연다.

구는 올해부터 CSR(Corporate Social Responsibility, 기업의 사회적 책임)에 대한 다양한 주제에 맞춰 사회공헌 포럼을 개최, 이번 포럼은 그 첫 시작이다.

‘포스트 코로나 시대, CSR 어떻게 할 것인가’ 주제로 열리는 이번 포럼은 주제에 걸맞게 비대면(언택트, untact) 방식으로 진행되는 온라인 토론회다.

포럼 종료 후에는 구 공식 유튜브 채널 ‘영구네’에 녹화 영상을 공개해 누구나 이를 시청할 수 있게 된다.

구는 이번 포럼 참여자로 기업 사회공헌 담당자와 비영리기관 담당자, 유관기관 관계자 등 각계의 전문가들을 모집했다.

좌장은 CSR 포럼 김도영 대표가 맡게 됐으며, GS칼텍스 CSR추진팀 박필규 팀장, 영등포구자원봉사센터 및 구 관계자 등이 참여해 사례 발표, 제언 등을 이어 가게 된다.

▲지역공동체와 사회혁신 ▲포스트 코로나, CSR의 새로운 도전 ▲포스트 코로나 시대의 자원봉사 ▲기업 CSR, 영등포구청이 함께합니다 등 주제를 다룰 예정이다.

‘뉴 노멀’ 시대에 맞춰 코로나19 등 재난상황 극복에 필요한 사회적 자원의 효율적 발굴 방안과 지역공동체를 위한 사회 혁신방안 등도 함께 논의된다.

포럼에 참여를 희망하는 경우 이달 22일 오후 6시까지 온라인으로 신청하면 된다. 신청자들은 행사 약 30분 전에 SMS로 참여 링크를 전송받게 되며, 유튜브를 통해 포럼 영상을 시청할 수 있다.

채현일 영등포구청장은 “포스트코로나 시대 새로운 사회적 가치와 길을 모색하기 위해 온라인 포럼을 개최하게 됐다”며 “이번 포럼이 전문가들을 비롯해 각계각층의 지혜와 아이디어를 모으는 의미 있는 자리가 되길 바란다”고 전했다.

