남원 춘향제, 온라인 축제로 ‘몸은 멀리 마음은 가깝게’

제90회 춘향제, 비대면·실시간 온라인·쌍방소통

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시 춘향제전위원회가 코로나19 확산세가 지속됨에 따라 올해 춘향제를 온라인 축제 방식으로 진행키로 결정했다.

15일 춘향제전위원회는 전날 춘향문화예술회관(소공연장)에서 코로나19 확산대비 춘향제 개최 방안을 안건으로 회의를 가졌다고 밝혔다.

이 자리에서 춘향제전위원회는 제90회 춘향제의 온라인 축제 전환을 결정하고 코로나19 확산 방지와 세부적 개최 방안 등 다양한 의견을 나누었다.

그 동안 위원회는 코로나19 확산으로 상반기 개최 예정이던 춘향제를 연기하고 확산 추이를 점검해 왔으나 하반기에도 확산세가 지속됨에 따라 기존 방식의 춘향제 개최가 어렵다고 판단해 개최 방안을 변경하게 됐다.

이에 따라 제90회 춘향제는 시민과 관광객의 안전과 청정남원을 유지키 위해 오는 9월 10일부터 13일까지 4일간 비대면, 실시간 온라인, 쌍방소통에 중점을 두고 진행키로 했다.

우선 90년 역사를 간직한 춘향제향은 전통의 맥을 잇기 위해 춘향사당에서 무관객으로 진행하며 제향 전과정은 춘향제 유튜브채널 ‘남원와락’을 통해 온라인으로 상영한다.

춘향선발대회는 오는 30일까지 참가 신청을 받아 춘향문화예술회관에서 무관객으로 본선을 진행하며 방송을 통해 시청할 수 있다. 또 코로나19 확산을 방지키 위해 예선 심사 및 본선 준비 중에도 엄격한 방역대책을 강구할 방침이다.

올해 새롭게 준비한 대표브랜드공연 ‘춘향은 살아있다’는 광한루각을 배경으로 지기학(연출)과 김백천(음악)이 참여하고 유명 연예인이 주연으로 참여하는 수준 높은 뮤지컬공연으로, 추첨을 통해 일부 관객에 한해 현장에서 관람할 수 있도록 할 예정이다.

이와 함께 올해 춘향제에서는 공연에 대한 갈증 해소와 남원관광 홍보를 위해 문화예술공연 ‘춘향, 남원을 여행하다’를 새롭게 선보인다.

이는 남원의 아름다운 관광지 8개소(남원예촌, 예루원, 김병종미술관, 혼불문학관, 서도역, 허브밸리, 동편제마을, 몽심재)를 배경으로 실시간 공연을 진행한다.

또한 실시간 댓글을 통해 온라인의 한계를 극복하고 코로나시대 색다른 공연 문화를 만들어 나갈 것이다.

아울러 공연 이후에도 유튜브채널 ‘남원와락’에서 음향과 영상을 재편집한 고품질 공연을 만나볼 수 있다.

남원축제채널 ‘남원와락’은 축제 정보에서부터 남원의 소소한 재미까지 찾아가는 관광홍보 채널로 제90회 춘향제의 중요한 소통채널이 될 것이다.

이밖에도 시민 참여를 위한 이벤트 ‘춘향제 추억 공모전’은 춘향제에 얽힌 추억이 담긴 편지, 사진, 이야기를, ‘춘향제 로고송 이벤트’는 로고송을 배경으로 춤, 노래, 악기연주 등을 통해 응모할 수 있다.

윤영복 춘향제전위원회 부위원장은 “코로나시대를 맞아 축제의 새로운 트랜드가 생겨나고 있다”며 “온라인 춘향제가 새로운 기회가 될 수 있도록 홍보 방안 등 세심하게 준비하겠다”고 말했다.

