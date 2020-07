나노스 나노스 151910 | 코스닥 증권정보 현재가 3,600 전일대비 50 등락률 -1.37% 거래량 79,865 전일가 3,650 2020.07.13 15:30 장마감 close 는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 13일 공시했다. 30억원 규모로, 조달된 자금은 시설자금으로 쓰인다.

