에듀윌 공인중개사 중개사법령 및 중개실무 임선정 교수, 수험생 취약 ‘암기’를 그림으로 풀어내 인기

공인중개사 2차 시험 과목 중 하나인 ‘중개사법령 및 중개실무’. 2019년 중개사법 기출문제를 분석한 결과, 이해력을 요구하는 분항은 21문항, 단순 암기는 19문항인 것으로 나타났다. 이는 암기 요령만 잘 알아도 최소 50점 이상을 취득할 수 있다는 뜻이기도 하다. 그러나 암기에 어려움을 호소하는 수험생들이 대다수다.

이러한 가운데 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)의 중개사법령 및 중개실무 임선정 교수는 그림으로 저절로 외워지는 강의를 선보여 인기를 얻고 있다.

임 교수는 핵심을 쉽고 빠르게 암기할 수 있도록 강의에 노하우를 녹여내고 있다. 무려 기본서 16페이지 분량의 ‘절대적 등록 취소’ 개념을 2개의 그림으로 해결해주는 것이 그 예다. 실제 현장 사례와 접목시켜 알려주는 점 또한 비법 중 하나다.

에듀윌 관계자는 “갈수록 공인중개사 시험이 어려워지는 등 꼼꼼한 학습을 요하기 때문에 핵심을 짚어주는 임 교수의 강의가 큰 인기를 얻고 있는 것으로 보인다”고 전했다.

임 교수는 “실무에서 직접적으로 써먹을 수 있는 과목이 바로 2차 과목”이라며 “제도를 이해하면 공부가 더 수월해질 것”이라고 덧붙였다.

임선정 교수의 중개사법령 및 실무 강의는 에듀윌 직영학원이나 온라인강의를 통해 들을 수 있다. 현재 에듀윌 서울 강남, 대방, 노원, 종로, 인천 부평 학원에 출강 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr